Paikallisuutiset

Kokkola sai uuden harjoitusjäähallin – Kiekkoilijat ja taitoluistelijat liukuivat ensimmäisinä jäälle, katso kuvat ja video

Ensimmäinen osa laajasta Kokkola Areena -hankkeesta valmistui sekä aikataulussa että budjetissa.

Hermeksen U8- ja U9-juniorit harjoittelivat ensimmäistä kertaa uudessa hallissa. Kuva: Jukka Lehojärvi
Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kokkolan Urheilupuiston uusi harjoitusjäähalli otettiin käyttöön tiistaina. Ensimmäisinä jäälle pääsivät kaupungin juniorikiekkoilijat ja taitoluistelijat.

– Harjoitusjäähalli on ensimmäinen konkreettisesti valmistunut osa Areena -kokonaisuutta, ja se tulee palvelemaan laajasti kaupungin jääurheilua,

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä