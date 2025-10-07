Paikallisuutiset
Kokkola sai uuden harjoitusjäähallin – Kiekkoilijat ja taitoluistelijat liukuivat ensimmäisinä jäälle, katso kuvat ja video
Ensimmäinen osa laajasta Kokkola Areena -hankkeesta valmistui sekä aikataulussa että budjetissa.
Kokkolan Urheilupuiston uusi harjoitusjäähalli otettiin käyttöön tiistaina. Ensimmäisinä jäälle pääsivät kaupungin juniorikiekkoilijat ja taitoluistelijat.
– Harjoitusjäähalli on ensimmäinen konkreettisesti valmistunut osa Areena -kokonaisuutta, ja se tulee palvelemaan laajasti kaupungin jääurheilua,