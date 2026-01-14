Kokkola-lehti

Kokkolaan uusi festari ”kaikille, jotka vihaavat tammikuun pimeää ja kylmää” – Oakfest soi West Coastissa viikonloppuna

Kaupunkifestareilla kahdeksan bändiä nousee lauteille kahden päivän aikana. Ensi viikonloppuna Westissä jyrähtää Oakfest.

”Uskomaton tsäänssi startata isommalla ja hiotummalla kokoonpanolla kunnon tapahtumassa”, hehkuttaa kokoonpano Tappura, joka soittaa Westissä perjantaina. Niilo Prescott (kosketinsoittaja), Tatu Taipale (basso ja taustalaulu), Joni Märsylä (kitara ja laulaja), Otto Rintala (kitara ja taustalaulu) ja Samu Mutka (rummut). Kuva: Thora Einla
– Ihan lyhykäisyydessään tämä on kaupunkifestivaali kaikille, jotka vihaavat tammikuun pimeyttä ja kylmyyttä, mutta rakastavat live-musiikkia, summaa kaupunkifestarin järjestäjä Mika Hietanen.

Oakfest soi viikonloppuna West Coastissa.

