Kokkola-lehti
Kokkolaan uusi festari ”kaikille, jotka vihaavat tammikuun pimeää ja kylmää” – Oakfest soi West Coastissa viikonloppuna
Kaupunkifestareilla kahdeksan bändiä nousee lauteille kahden päivän aikana. Ensi viikonloppuna Westissä jyrähtää Oakfest.
– Ihan lyhykäisyydessään tämä on kaupunkifestivaali kaikille, jotka vihaavat tammikuun pimeyttä ja kylmyyttä, mutta rakastavat live-musiikkia, summaa kaupunkifestarin järjestäjä Mika Hietanen.
Oakfest soi viikonloppuna West Coastissa.
– Istuttiin Juhin (Tornikoski) kanssa miettimään, kun syksyn viimei