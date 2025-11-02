Paikallisuutiset

Kokkolalainen diabeteshoitaja Teija Vörlin taistelee suihkeella makeanhimoa vastaan – Suunta on kohti maailmanmarkkinoita

Kun diabeteshoitaja Teija Vörlin näki potilaidensa kamppailevan makeanhimon kanssa, hän päätti etsiä ratkaisun. Kokkolasta ponnistava Drophop kehitti kromisuihkeen, joka lupaa tasata verensokeria ja helpottaa sokerikierteen katkaisua. Vielä on tutkimattomia kysymyksiä, joihin Vörlinkin etsii vastauksia.

Teija Vörlin perusti Drophopin ja toimii Dropsweets-tiimin projektipäällikkönä. Kuva: Timo Varila

Jani Kauta Keskipohjanmaa

Kokkolalainen, 15 vuotta diabeteshoitajana työskennellyt Teija Vörlin sai ajatuksen: jos kromi, jota käytetään ravintolisänä tasaamaan verensokeria, imeytyy pillerimuotoisena ruoansulatuskanavan kautta niin huonosti kuin se imeytyy, miksei sitä oteta suihkeena?

Näennäisen simppelistä ajatuksesta synt