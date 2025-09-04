Hyvinvointi

Kokkolalainen Outi Hakunti kaipaa avointa puhetta vaihdevuosista: ”Elämänilon ei tarvitse loppua tietyssä iässä”

Gynekologi Pirjo Dabnell ei siedä halventavaa sanaa ”mummotauti”. Sen sijaan vaihdevuodet pitäisi hänen mielestään kääntää tietotaitoa ja kokemusta arvostavaksi ajanjaksoksi naisen elämässä.

Kokkolalainen Outi Hakunti haluaa puhua avoimesti vaihdevuosista ja niiden tuomista oireista. Hän muistuttaa, että kyseessä on täysin luonnollinen asia, jota ei tarvitse hävetä. Kuva: Emma Toikkanen
Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Hyvä nainen: hae apua! Ja hyvä terveydenhuolto: auta!

Tämä on kokkolalaisen Outi Hakuntin painokas viesti kanssasisarille ja hoitohenkilökunnalle terveydenhuollossa. Puhumme vaihdevuosista.

48-vuotias Hakunti on kärsinyt vaihdevuosien tuomista oireista parin vuoden ajan. Kuumien aaltojen myötä punai

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä