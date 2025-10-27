Kokkola-lehti
Kokkolalainen Seppo Pulkkinen ikuisti kaupungin asuntomessut dokumentiksi
Kokkolassa asuntomessut on järjestetty kahteen otteeseen. Ensimmäisen kerran vuonna 1975 Koivuhaassa. Toisen kerran asuntomessut järjestettiin vuonna 2011 Meritullin alueella, Vanhansatamanlahden rannalla.
Kokkolalainen dokumentaristi Seppo Pulkkinen on kuvannut ja tehnyt dokumentin tuoreemmasta asuntomessusta.
Kuvauksen ja suunnittelun hän aloitti jo hyvissä ajoin.
– Olin kuvauksen sekä kuvaussuunnitelmani kanssa jo ajoissa liikkeellä. Asuntomessujen edistymistä dokumentissa seurataan todella laajasti.