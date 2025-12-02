Kulttuuri
Kokkolalaisen Markku Matveisen romaanissa näkyvät hänen oman elämänsä käänteet, aivoverenvuotokin
Aivoveritulva-romaanissa on niin eräkirjallisuuden, toimintajännärin kuin rakkaustarinankin piirteitä.
Kustannusosuuskunta Länsirannikko julkaisi marraskuussa kokkolalaisen Markku Matveisen kirjan Aivoveritulva. Sen päähenkilön tarinassa on paljon yhteyksiä Matveisen omiin kokemuksiin, ja aivoinfarkti on niistä yksi.
Markku Matveinen on kotoisin Ilomantsista ja hän on tehnyt elämäntyönsä opettajana ja