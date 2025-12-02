Kulttuuri

Kokkolalaisen Markku Matveisen romaanissa näkyvät hänen oman elämänsä käänteet, aivoverenvuotokin

Aivoveritulva-romaanissa on niin eräkirjallisuuden, toimintajännärin kuin rakkaustarinankin piirteitä.

Markku Matveinen sanoo nähneensä Aivoveritulva-kirjan tapahtumat mielessään kuin elokuvana. Kuva: Anni Saari

Anni Saari Keskipohjanmaa

Kustannusosuuskunta Länsirannikko julkaisi marraskuussa kokkolalaisen Markku Matveisen kirjan Aivoveritulva. Sen päähenkilön tarinassa on paljon yhteyksiä Matveisen omiin kokemuksiin, ja aivoinfarkti on niistä yksi.

Markku Matveinen on kotoisin Ilomantsista ja hän on tehnyt elämäntyönsä opettajana ja