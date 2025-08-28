Paikallisuutiset

Kokkolalaiset nuoret poimivat lupiineja seitsemäntoista euron tuntipalkalla – Crowdsorsan palkintopotti on nyt jaettu

Kalle Känsäkangas ja Veeti Mäkelä kiersivät vieraslajien kasvualueita noin viikon ajan kesällä. Kummallakaan ei ollut kesätöitä, joten Crowdsorsa toi mukavasti pientä tienestiä kesään. Kuva: Emma Toikkanen

Kesälomallaan kesä-heinäkuun vaihteessa kokkolalaiset Kalle Känsäkangas ja Veeti Mäkelä tienasivat alle kymmenessä tunnissa melkein 170 euroa kitkemällä vieraslajeja. Crowdsorsa-mobiilisovelluksen palkintopotti on nyt jaettu loppuun.

Tänä kesänä Kokkolan kaupunki otti käyttöönsä Crowdsorsa-mobiilipelin, jonka avulla kaupunkilaiset pystyivät ansaitsemaan rahaa hävittämällä Kokkolan alueelta löytämiään vieraslajeja, eli lupiineja, jättipalsameja ja kurtturuusuja.

