Kokkolalaiset nuoret poimivat lupiineja seitsemäntoista euron tuntipalkalla – Crowdsorsan palkintopotti on nyt jaettu
Kesälomallaan kesä-heinäkuun vaihteessa kokkolalaiset Kalle Känsäkangas ja Veeti Mäkelä tienasivat alle kymmenessä tunnissa melkein 170 euroa kitkemällä vieraslajeja. Crowdsorsa-mobiilisovelluksen palkintopotti on nyt jaettu loppuun.
Tänä kesänä Kokkolan kaupunki otti käyttöönsä Crowdsorsa-mobiilipelin, jonka avulla kaupunkilaiset pystyivät ansaitsemaan rahaa hävittämällä Kokkolan alueelta löytämiään vieraslajeja, eli lupiineja, jättipalsameja ja kurtturuusuja.
Yhteensä Kokkolan alueella jaettiin vieraslajien torjunnasta yli kolm