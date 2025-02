Paikallisuutiset

Kokkolan ja Pietarsaaren vesihuollossa investoidaan miljoonia huoltovarmuuteen ‒ ”Samalla lisää tehoja irti”

Pirkko Högkulla Keskipohjanmaa

– Keräämme vesihuollon alueellisen yhteistyön kehittämishankkeessa pohjatietoa siitä, miten vesihuollossa voidaan varautua eri kriisitilanteisiin, miten voidaan tarjota naapuriapua ja tukea toinen toisiamme kriisitilanteissa, kuvaa Kokkolan Veden vesilaitosjohtaja Minna Väisänen. Kuva: Jukka Lehojärvi

Kokkolan ja Pietarsaaren seudun vesihuollon alueellisen yhteistyön kehittämishanke on edennyt loppusuoralle. Kokkolassa rakennetaan uutta vesilaitosta, joka on Kokkolan Veden suurin investointi kautta aikojen. Pietarsaaressa valmistuu puolestaan alavesisäiliö, joka on Pietarsaaren Veden suurin inves