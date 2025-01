Kokkola-lehti

Kokkolan keilahallilla pääsee tutustumaan lajiin moninkertaisen suomenmestarin johdolla -Helppo askel keilailuun

Kiinnostaako keilailu? Aloittelijankurssi, jota myös voi kutsua peruskurssiksi, järjestetään Kokkolan keilahallissa ja kurssin vetäjänä on moninkertainen SM-mitalisti, Kokkolan oma kasvatti Laura Tuomisalo.

Roy Frilund Kokkola

Laura Tuomisalo toimi peruskurssin vetäjänä. Miko Huttunen ja Väinö Jutila kävivät pari vuotta sitten vastaavan kurssin. Kuva: Roy Frilund

– Kurssi on kaikille kiinnostuneille, ikään katsomatta. Tänne voi tulla, vaikka et koskaan ole lajia harrastanut. Toki aiempina vuosina tänne on myös tullut niitä, jotka jo vähän ovat keilailua harrastaneet, mutta haluavat oppia perusasioita, Laura Tuomisalo kertoo.

Peruskurssi alkaa tiistaina 28 tam