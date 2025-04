Paikallisuutiset

Kokkolan kuntavaaleissa tehtiin historiaa – edes Jutta Urpilaisen ”hattutemppu” ei yltänyt samaan kuin huiman jättipotin kahminut poliitikko

Kokkolan kaupunginvaltuusto päätti viime marraskuun 11. päivänä tämän vuoden talousarviosta ja veroprosentista. Kuva: Jukka Lehojärvi

Jukka Anias Keskipohjanmaa

Ikä on tietysti pelkkä numero eikä sen perusteella voi arvioida päättäjiä. Toiminta ja teot ratkaisevat eikä syntymävuosi.

Veteraaniurheilussa alaikäraja kansainvälisissä kilpailuissa on 35 vuotta. Suomessa se on 30 vuotta. Kuinka moni Kokkolan uuden valtuuston 43 jäsenestä on alle kansainvälisten ve