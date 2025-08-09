Paikallisuutiset
Ykspihlajassa on onnistuttu pelastamaan raunioituneita huviloita ja ihmisiä hyvin tuloksin: ”Todella moni raitistui ja sai elämänsä raiteilleen”
Kokkolalainen Outi Airola on ollut pelastamassa Ykspihlajan vanhoja rakennuksia ja syrjään jätettyjä ihmisiä jo kaksikymmentä vuotta. Vanhaan työläiskaupunginosaan on syntynyt hoitava yhteisö, joka saa elinvoimansa kulttuurista.
Ykspihlajan tapahtumarikas kulttuuriviikko on jo päättynyt. Kuntouttavassa työtoiminnassa mukana olevat Satu Hietala ja Jori Ylikorpi purkavat katsomoa työtoiminnan ohjaajan Jukka Raivion kanssa.
Kahvila Sahan keittiössä leipoo persikkapiirakkaa Outi Airola, joka kestää keittiön kuumuutta pulahtamall