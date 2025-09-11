Kulttuuri
Kokkolan Kinojuhlilla pääasia on se, mitä valkokankaalla tapahtuu
Torstaina käynnistyvillä Kokkolan Kinojuhlilla puhutaan elokuvien lisäksi myös suunnitelmista leikata kotimaisen elokuvatuotannon rahoitusta. Yksikään alueen kansanedustaja ei ole vastannut kutsuun tulla tutustumaan festivaaliin.
Kokkolan Kinojuhlat käynnistyy torstaina jälleen tilanteessa, jossa valtaosa tapahtuman lipuista on myyty ennakkoon.
– Ensimmäistä kertaa avajaiselokuvakin on myyty loppuun, kertoo elokuvaohjaaja, Kinojuhlien taiteellinen johtaja Juho Kuosmanen.
Seitsemässä vuodessa Kokkolan Kinojuhlat on vakiinnuttan