Kokkolan Kinojuhlilla pääasia on se, mitä valkokankaalla tapahtuu

Torstaina käynnistyvillä Kokkolan Kinojuhlilla puhutaan elokuvien lisäksi myös suunnitelmista leikata kotimaisen elokuvatuotannon rahoitusta. Yksikään alueen kansanedustaja ei ole vastannut kutsuun tulla tutustumaan festivaaliin.

Kokkolan Kinojuhlien toiminnanjohtaja Kaisa Kukkola ja taiteellinen johtaja Juho Kuosmanen ehtivät istua hetken paikallaan vielä päivää ennen festivaalin alkua. Kuva: Jukka Lehojärvi
Kokkolan Kinojuhlat käynnistyy torstaina jälleen tilanteessa, jossa valtaosa tapahtuman lipuista on myyty ennakkoon.

– Ensimmäistä kertaa avajaiselokuvakin on myyty loppuun, kertoo elokuvaohjaaja, Kinojuhlien taiteellinen johtaja Juho Kuosmanen.

