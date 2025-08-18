Paikallisuutiset
Kokkolan kouluruoan väitettiin maistuneen oksettavalta – Testasimme maanantain koululounaan
Ruoka maistuu kaikista erilaiselta. Ruoan maku on subjektiivista ja se riippuu muun muassa makunystyröistä, geeneistä, hajuaistista ja omista tottumuksista. Keskipohjanmaa testasi viime aikoina paljon kritisoitua kouluruokaa. Juttu on kirjoitettu toimittajan oman kokemuksen perusteella ja siksi siinä on käytetty minäkertojaa.
Maanantaina ruokana oli nakkistroganoffia ja perunoita.
Koululounaan maisteluprosessi vaati useita soittoja eri suuntiin, ennen kuin pääsin koululle. Mäntykankaan koulun keittiöhenkilökunta otti hyvin kohteliaasti iloisin mielin meidät vastaan, vaikka viikonloppuna kohua aiheutti nimenomaan ”kouluruo