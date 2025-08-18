Paikallisuutiset

Kokkolan kouluruoan väitettiin maistuneen oksettavalta – Testasimme maanantain koululounaan

Ruoka maistuu kaikista erilaiselta. Ruoan maku on subjektiivista ja se riippuu muun muassa makunystyröistä, geeneistä, hajuaistista ja omista tottumuksista. Keskipohjanmaa testasi viime aikoina paljon kritisoitua kouluruokaa. Juttu on kirjoitettu toimittajan oman kokemuksen perusteella ja siksi siinä on käytetty minäkertojaa.

Kouluruoka on puhuttanut koululaisia aina. Viime aikoina kokkolalaiset vanhemmat ovat huolestuneet nälissään kotiin tulevista lapsista. Kuva: Emma Toikkanen

Ilona Tynkkynen Keskipohjanmaa

Maanantaina ruokana oli nakkistroganoffia ja perunoita.

