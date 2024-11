Paikallisuutiset

Kokkolan krematoriossa odotetaan tänä vuonna ennätysmäärää tuhkauksia – Joka kolmas vainaja Kokkolan seurakuntayhtymän alueella tuhkataan

Frida Keränen Keskipohjanmaa

Kokkolassa on ollut krematorio vuodesta 2021. Kuvassa Kokkolan seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikkö Janne Korkiakangas ja hallintojohtaja Anne Jokela krematorion tiloissa. Kuva: Jukka Lehojärvi

Tuhkaaminen on Suomessa nykyään paljon yleisempi tapa kuin arkkuhautaus. Viime vuonna yli 60 prosenttia kaikista kuolleista tuhkattiin.

– Tähän asti oletuksena on ollut, että arkkuhautaus on niin sanotusti normaali vaihtoehto. Tilanne on muuttunut niin, että tuhkaus on melkeinpä oletus, sanoo maankäy