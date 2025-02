Paikallisuutiset

Kokkolan kuvataidekoululta ja Taito-Keskipohjanmaalta on varastettu kymmenittäin Artekin tuoleja – ”Harmillista, että joku kehtaa”

Frida Keränen Keskipohjanmaa

Tämän näköisiä tuoleja Kokkolan kuvataidekoululta on viety. Kuva: Aija Isosaari

Kokkolan kuvataidekoululta on varastettu kahdeksantoista Artekin työtuolia. Tuoleja on viety Taidetalo Renlundin tiloista kolmesta eri luokasta. Asiasta on ilmoitettu poliisille.

– Teemme joka vuosi alkuvuonna kalusto-inventaarion. Sen yhteydessä huomasimme, että tuoleja on kadonnut. Vielä sen jälkee