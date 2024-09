Kokkola-lehti

Kokkolan Raivohuone on nyt auki ‒ Katso miltä näyttää tiloissa, missä saa rikkoa ihan luvan kanssa

Raivohuoneen yrittäjät Emmi Salo ja Minna Ihanainen kuvailevat työpäiviensä olevan Raivohuoneen myötä täynnä mukavaa tekemistä, jollain tapaa jopa ”hullunhauskaa sekoilua”. Kuva: Sini Sulkakoski

Kun kuuntelee Raivohuoneen yrittäjien listausta siitä, mitä kaikkea mahdollista ja mahdotonta Raivohuoneessa voi laittaa palasiksi, alkaa väkisinkin mielessä soimaan Leevi and the Leavingsin kappale Onnelliset: “On meillä stereot, televisio, mikroaaltouuni ja videonauhuri, on pakastin, kahvinkeitin, mikroprosessori ja pölynimuri”.

Sini Sulkakoski Keskipohjanmaa

Tai Raivohuonekäynnin jälkeen, oli.

– Mikroja, tietokoneita, näyttöjä, näppäimistöjä, leivänpaahtimia, kelloja, pehmoleluja, skannereita, astioita... Raivohuoneen tavaroiden sisältö vaihtelee lahjoitetun tavaran mukaan, kertovat Raivohuoneen yrittäjät Minna Ihanainen ja Emmi Salo.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan Raivohuoneen idea on se,