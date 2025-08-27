Kokkolan Scorpions: Mestaruus oli unelmien täyttymys - Venetsialaistorilla tavataan

Kokkola-lehti

Kokkolan Scorpions saavutti sen, minkä seura jo viime syksynä asetti tavoitteeksi, eli amerikkalaisen jalkapallon kakkosen mestaruuden. Komea mestaruuspokaali, Rautamalja, on nyt Kokkolassa.

Unelmien täyttymys. Ari Laukkonen, Juha Hautala, Timo Huhtala, Miika Rintala sekä komea Rautamalja. Kuva: Roy Frilund
Kokkola

Aika varmaa on, että liitto tulee kokkolalaisseuralle tarjoamaan ykkösen paikkaa, mutta Scorpionsissa ei päätöksen kanssa hätiköidä.

– Aikaa on, varmasti koko loppuvuosi, hallituksen jäsenet ja joukkueessa pelanneet Miika Rintala ja Timo Huhtala toteavat.

