Kokkola-lehti
Kokkolan Scorpions: Mestaruus oli unelmien täyttymys - Venetsialaistorilla tavataan
Kokkolan Scorpions saavutti sen, minkä seura jo viime syksynä asetti tavoitteeksi, eli amerikkalaisen jalkapallon kakkosen mestaruuden. Komea mestaruuspokaali, Rautamalja, on nyt Kokkolassa.
Aika varmaa on, että liitto tulee kokkolalaisseuralle tarjoamaan ykkösen paikkaa, mutta Scorpionsissa ei päätöksen kanssa hätiköidä.
– Aikaa on, varmasti koko loppuvuosi, hallituksen jäsenet ja joukkueessa pelanneet Miika Rintala ja Timo Huhtala toteavat.
Mutta, nautitaan vielä hetki kaudesta 2025. Ka