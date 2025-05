Kulttuuri

Kokkolan SyysKamarissa soittava Otto Antikainen pääsi ainoana suomalaisena Sibelius-viulukilpailun finaaliin

Jean Sibelius -viulukilpailun finaalistit julkistettiin sunnuntai-iltana Helsingissä. Kuva: Julia Palmu

Anni Saari Emmi Tilvis Keskipohjanmaa

Suomalainen Otto Antikainen eteni sunnuntaina kansainvälisen Jean Sibelius -viulukilpailun finaaliin. Edellisen kerran finaalissa on soittanut suomalainen viulisti 15 vuotta sitten.

Otto Antikainen on 26-vuotias viulisti, joka on syntynyt Oulussa. Hän on soittanut useita kertoja Kokkolan SyysKamari -tapahtumassa, ja ohjelmatietojen mukaan tekee niin myös tänä vuonna. Kokkolan SyysKamari järjestetään 21.-23. elokuuta.

Arvion konsertista, jossa Antikainen soitti vuonna 2023, voit lukea alta.

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin solistina Antikainen soitti jo vuonna 2019. Haydin C-duurikonserton ”suvereeni esitys on vankka näyttö Otto Antikaisen potentiaalista ja polusta viulistien aateliin”, kuvasi tuolloin Keskipohjanmaan kriitikko Kari Pappinen.

Sibelius-viulukilpailun välierissä soitti 18 kisaajaa, joista kuusi valittiin jatkoon. Antikaisen lisäksi finaaliin etenivät Gabrielle Despres, Claire Wells, Minami Yoshida, Amia Janicki ja Sueye Park.

Finaaliohjelmassaan kilpailijat soittavat Sibeliuksen viulukonserton sekä yhden konserton neljästä vaihtoehdosta. Antikainen esittää Kaija Saariahon konserton tiistaina 27. toukokuuta ja Sibeliuksen viulukonserton keskiviikkona 28. toukokuuta.

Finaalikonsertit näytetään suorina lähetyksinä Yle Areenassa sekä Yle Teemalla ja Yle Radio 1:ssä.

Finaalierissä Radion sinfoniaorkesteria johtaa Dima Slobodeniouk ja Helsingin kaupunginorkesteria Pietari Inkinen ja Geoffrey Paterson.

Kilpailun voittaja selviää helatorstaina 29. toukokuuta.

Jean Sibelius -viulukilpailu on yksi maailman arvostetuimmista klassisen musiikin kilpailuista. Kilpailu järjestetään pääsääntöisesti viiden vuoden välein, mutta vuoden 2020 kilpailu lykättiin koronapandemian vuoksi vuoteen 2022.

Kisaan ja esikarsintaan ilmoittautui 218 viulistia yli 30 eri maasta eri puolilta maailmaa. Alkuerissä kilpaili 40 viulistia, joista kolme oli Suomesta.