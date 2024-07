Kokkola-lehti

Kokkolan Viinijuhlille saapui Spice Girls-faneja ympäri Suomen - ”Ilman muuta tultiin paikalle, kun Spice Girl näin lähelle tulee esiintymään!”

Sini Sulkakoski Keskipohjanmaa

Reeta Latikka ja Hanna Lahdensuo olivat lähteneet Lapualta Kokkolan Viinijuhlille. Kuva: Sini Sulkakoski

”I said who do you think you are?” Kuulostaako tutulta, ja viekö laulun tanssiliikkeet sinut mukanaan suoraan 1990-luvulle? Jututimme Kokkolan Viinijuhlille saapuvia Spice Girls-faneja ennen Mel C:n keikan alkua.

Ihmeellistä sinänsä, kovin montaa Spice Girls-fanipaitaa ei Kokkolan Viinijuhlien alueel