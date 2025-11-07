Paikallisuutiset
Kokkolassa myydystä talosta paljastui vaurioita – ostajille 85 000 euron hinnanalennus
Käräjäoikeus katsoi, että sekä talon myyjä että kuntotarkastuksen tehnyt yritys ovat vastuussa puutteista. Hovioikeus ei muuttanut päätöstä.
Kokkolassa myyty 1970-luvun omakotitalo osoittautui kaupanteon jälkeen vaurioituneeksi. Ostajaperhe sai 85 000 euron hinnanalennuksen, kun Pohjanmaan käräjäoikeus katsoi, että sekä talon myyjä että kuntotarkastuksen tehnyt yritys olivat vastuussa puutteista. Talon alkuperäinen hinta oli 170 000 euro