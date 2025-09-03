Kokkola-lehti

Eläinhoitola Kotipesässä huoli kasvaa - Suunnitelmat likelle rakentuvasta ampumaradasta hirvittää

Eläinhoitola Kotipesässä seurataan herkillä korvilla ja sydän syrjällään naapurustoon suunnitellun ampumaradan rakentamissuunnitelmia. Kaupunki väläytti hankkeelle jo hennon vihreää valoa.

Mahtuvatko ja pystyvätkö Eläinhoitola ja ampumarata toimimaan vierekkäin? Vai ajetaanko Eläinhoitolan pois? Kuva: Jukka Lehojärvi
Kokkola

Kokkolan seudun ampumaratayhdistys hakee suunnitteluvarausta Kokkolan kaupungin omistamille Hanhinevanmaille. Hiljattain kokoontunut Kokkolan maankäyttötiimi puoltaa Hanhinevan aluetta koskevan suunnitteluvarauksen viemistä konserni- ja kaupunkikehitysjaoston kautta kaupunginhallitukselle. Nopeita k

