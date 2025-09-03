Kokkola-lehti
Eläinhoitola Kotipesässä huoli kasvaa - Suunnitelmat likelle rakentuvasta ampumaradasta hirvittää
Eläinhoitola Kotipesässä seurataan herkillä korvilla ja sydän syrjällään naapurustoon suunnitellun ampumaradan rakentamissuunnitelmia. Kaupunki väläytti hankkeelle jo hennon vihreää valoa.
Kokkolan seudun ampumaratayhdistys hakee suunnitteluvarausta Kokkolan kaupungin omistamille Hanhinevanmaille. Hiljattain kokoontunut Kokkolan maankäyttötiimi puoltaa Hanhinevan aluetta koskevan suunnitteluvarauksen viemistä konserni- ja kaupunkikehitysjaoston kautta kaupunginhallitukselle. Nopeita k