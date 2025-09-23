Paikallisuutiset
Kouluilla hävikkiin vaikuttavat monet seikat aina kavereiden mielipiteistä säähän: ”Pakkasella ruoan menekki on suurempaa”
Hävikkiruoan vähentämiseen pyritään muun muassa hyvällä suunnittelulla ja yhteistyöllä sekä sopivan kokoisilla tarjoiluastioilla ja -ottimilla.
Poissaolot, kiire, sosiaaliset paineet eli kavereiden mielipiteet, yleinen kouluruokapuhe – muun muassa nämä asiat vaikuttavat kouluilla syntyvän ruokahävikin määrään, joka vaihtelee suuresti päivittäin.
– Suurin tekijä on aina, kuinka suosittua ruokaa on tarjolla. Perinteiset uunimakkara, lihapyöryk