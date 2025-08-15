Paikallisuutiset
Kouluruoka jää syömättä Kokkolassa, koska se on lasten mielestä karmeaa – ”Maistuu oksennukselta”
Äidit tekevät Kokkolassa jo eväitä lapsilleen, koska kouluruokaa ei pysty syömään. Kokkolan kaupunki uudisti ruoantuotantoprosesseja ja reseptejä, mutta sosiaalisessa mediassa repesi valitusten vyöry.
Lapset jättävät syömättä Kokkolan kouluissa, sillä ruoka on karmeaa. Maistuu oksennukselta, koostumus on outo. Lapset tulevat nälkäisinä kotiin.
Näin kertovat kokkolalaiset äidit, jotka ovat lähestyneet Keskipohjanmaata aiheesta. Keskustelu kouluruoasta oli virinnyt sosiaalisessa mediassa äitien Mamm