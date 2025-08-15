Paikallisuutiset

Kouluruoka jää syömättä Kokkolassa, koska se on lasten mielestä karmeaa – ”Maistuu oksennukselta”

Kokkolan ateriapalvelut ovat uudistuneet, mutta monien koululaisten vanhempien mielestä huonoon suuntaan. Kuvassa ruokailua Kokkola-cupissa Kiviniityn koululla. Kuva: Timo Varila

Äidit tekevät Kokkolassa jo eväitä lapsilleen, koska kouluruokaa ei pysty syömään. Kokkolan kaupunki uudisti ruoantuotantoprosesseja ja reseptejä, mutta sosiaalisessa mediassa repesi valitusten vyöry.

Keskipohjanmaa

Lapset jättävät syömättä Kokkolan kouluissa, sillä ruoka on karmeaa. Maistuu oksennukselta, koostumus on outo. Lapset tulevat nälkäisinä kotiin.

Näin kertovat kokkolalaiset äidit, jotka ovat lähestyneet Keskipohjanmaata aiheesta. Keskustelu kouluruoasta oli virinnyt sosiaalisessa mediassa äitien Mamm

