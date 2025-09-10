Kokkola-lehti

Kova tahto vie pitkälle, mutta Kälviällä tiedetään, että menestyminen vaatii koko perheen tuen

Kälviällä sijaitseva Muhosen ratsastustalli on ihana paikka aloittaa ratsastusharrastus ja kouluttautua vaikka kuinka tavoitteellisesti. Oivaa esimerkkiä näyttää Amanda Prittinen, joka vastikään voitti Junioreiden SM pronssia Woikoskella kouluratsastuskisoissa.

Kälviäläinen Sirpa Muhonen on ratsastustallia pitänyt koko ikänsä. Peruskoulun lopetettuaan oli tahtonaisella tietyllä tapaa selkeä visio, mitä hän haluaa tehdä. Vaikkakin tuli kosmetologin ammattitutkinto aikoinaan suoritettua.

Sirpa Muhonen ja Amanda Prittinen ovat äiti ja tytär, sekä parhaat kaverukset. Kuva: Minna Mustonen

– Tallia ei ole varsinaisesti koskaan perustettu, vaan pidin aluksi rats

