Kova tahto vie pitkälle, mutta Kälviällä tiedetään, että menestyminen vaatii koko perheen tuen
Kälviällä sijaitseva Muhosen ratsastustalli on ihana paikka aloittaa ratsastusharrastus ja kouluttautua vaikka kuinka tavoitteellisesti. Oivaa esimerkkiä näyttää Amanda Prittinen, joka vastikään voitti Junioreiden SM pronssia Woikoskella kouluratsastuskisoissa.
Kälviäläinen Sirpa Muhonen on ratsastustallia pitänyt koko ikänsä. Peruskoulun lopetettuaan oli tahtonaisella tietyllä tapaa selkeä visio, mitä hän haluaa tehdä. Vaikkakin tuli kosmetologin ammattitutkinto aikoinaan suoritettua.
– Tallia ei ole varsinaisesti koskaan perustettu, vaan pidin aluksi rats