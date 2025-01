Urheilu

KP Live: Peruskoululaiset nostavat mestaruuksista Kalajoella lauantaina klo 9 lähtien

Juha Savela Keskipohjanmaa

Kalajoen Junkkarit järjestää lauantaina Merenojan liikuntahallilla peruskoululaisten painonnoston mestaruuskilpailut. Kisoihin on ilmoittautunut 77 nostajaa eri puolilta Suomea. Sekä tytöille että pojille on tarjolla kymmenen painoluokkaa. Tapahtuma on myös tämän vuoden Junior Cupin ensimmäinen osak