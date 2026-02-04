Ulkomaat

Kreml: Sota päättyy vasta, kun Ukraina taipuu Venäjän ehtoihin

Venäjä on rauhanneuvotteluista huolimatta jatkanut iskujaan Ukrainassa.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov puhui toimittajille Moskovassa keskiviikkona. Peskovin mukaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu, kunnes Ukraina taipuu Venäjän asettamiin ehtoihin. Kuva: Ramil Sitdikov

STT–AFP Keskipohjanmaa

Kremlin mukaan sota Ukrainassa jatkuu niin kauan, kunnes Ukraina taipuu Venäjän ehtoihin. Asiasta puhui Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov toimittajille Moskovassa keskiviikkona.

– Erikoisoperaatio jatkuu, kunnes Kiovan hallinto tekee asianmukaiset päätökset, hän sanoi käyttäen Kremlin termiä Venäjän hyökkäyssodasta.

Kremlin lausunto tuli pian sen jälkeen, kun kolmenväliset rauhanneuvottelut Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä olivat käynnistyneet keskiviikkona Abu Dhabissa.

Kolmenväliset neuvottelut keskiviikkona olivat tuottoisia, sanoi Ukrainan valtuuskuntaa johtava Rustem Umjerov sosiaalisessa mediassa. Hänen mukaansa päivän neuvottelut keskittyivät konkreettisiin askeliin ja käytännön ratkaisuihin.

Neuvotteluiden on määrä jatkua torstaina.

Tätä ennen keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli sanonut haluavansa Venäjän presidentin Vladimir Putinin lopettavan sodan.

Venäjä käynnisti laajamittaisen hyökkäyssotansa lähes neljä vuotta sitten ja on rauhanneuvotteluista huolimatta jatkanut iskujaan Ukrainassa.

Venäjä on vaatinut, että Ukraina vetää joukkonsa pois maan itäosassa sijaitsevan Donbasin alueelta.

Ukraina on kertonut, ettei suostu alueluovutuksiin. Ukrainan mukaan alueiden luovuttaminen vain rohkaisisi Venäjää. Ukraina on myös sanonut, ettei se allekirjoita sopimusta, joka ei estä Venäjää hyökkäämästä uudelleen.

Viime viikon torstaina Trump sanoi, että Venäjä olisi suostunut olemaan tekemättä kovien pakkasten vuoksi iskuja ukrainalaiskaupunkeihin viikon ajan. Sovittu tauko päättyi Venäjän mukaan sunnuntaina.

Trump totesi Putinin pitäneen sanansa, kun tämä pidättäytyi iskuista "sunnuntaista sunnuntaihin".

Trumpilta kysyttiin, onko hän pettynyt Putiniin, koska tämä ei pidentänyt lupaamaansa taukoa iskuista Ukrainaan.

– Yksi viikko on paljon, otamme vastaan kaiken, koska siellä on todella, todella kylmä, Trump sanoi.

– Haluan hänen lopettavan sodan, Trump lisäsi.

Venäjä kommentoi Trumpin pyyntöä viime perjantaina. Peskovin mukaan Trump oli pyytänyt taukoa iskuihin Kiovaan ja vain viime viikon sunnuntaihin asti. Peskov ei kertonut, milloin pyyntö oli esitetty.

Peskovin mukaan pyyntö olisi liittynyt myös suotuisten neuvotteluolosuhteiden luomiseen. Hän ei maininnut pakkasia tai sääolosuhteita.

Ukraina ei raportoinut viime viikolla, että Venäjä olisi tehnyt laajamittaisia hyökkäyksiä pääkaupunki Kiovaan, mutta tuomitsi jatkuvat hyökkäykset muissa osissa maata.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi tiistaina jatkuneiden iskujen kuitenkin osoittavan, ettei Venäjä ole vakavissaan kiinnostunut rauhan solmimisesta.

Zelenskyi sanoi myös, että iskujen jälkeen Ukrainan neuvottelijat mukauttavat omia toimiaan neuvottelupöydässä. Ei kuitenkaan ollut selvää, mitä hän tällä tarkoitti.