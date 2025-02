Paikallisuutiset

Kruunupyy ei ole lähdössä kaupoille taajamistaan, sanoo ”Pohjanmaan Sveitsinä” tunnettua kuntaa johtava Malin Brännkärr

Uudet kuntoportaat rakennettiin Kruunupyyhyn marraskuussa. Perinteinen pohjalainen ongelma, korkeuserojen puute, pakotti kruunupyyläiset korottamaan mäkeä. Saatiin jotain, minne kiivetä. Kuva: Jukka Lehojärvi

Kruunupyyn kuntapomo on viimeksi kiroillut budjettivirhettä ja juhlinut koulupäätöstä.

Suvi Tanner Keskipohjanmaa

Kunnanjohtajan huone. On paperipinot pöydällä, historiakuvia seinillä ja muutama muistoesine hyllyn päällä, kuten genreen kuuluu. Ikkunan puoleisella seinällä on kuitenkin kaksi työpistettä. Toisen edessä on syöttötuoli.

– Hän oli kolme ja puoli viikkoa osallistuessaan ensimmäiseen kokoukseen.

Malin