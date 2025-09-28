Ihmiset

PPT Racing Teamin muodostavat Janne Kallio, Juha Suotula, Eero Nurkkala ja Kaisa Nurkkala sekä kuvasta puuttuva Elina Nurkkala. Kuva: Anne Mattila

”Kun auto toimii, yleensä sitä on jossain finaalissa” – Jokkiskisoissa Partaperän takomon porukalle aina sattuu ja tapahtuu

PPT Racing Teamin väki ajaa kilpaa ja värkkää autoja yhdessä. Laji on imaissut heidät mukaansa Janne Kallion mielestä joskus liiankin syvälle.

Keskipohjanmaa

Pöydän ympärillä käy naurunremakka, kun Juha Suotula ja Janne Kallio muistelevat Eero Nurkkalan kanssa autourheilu-uransa mieleen painuneimpia tapahtumia. Tuskinpa kuitenkaan ketään heistä nauratti varsinaisella tapahtumahetkellä autonratissa.

