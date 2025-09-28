Ihmiset
”Kun auto toimii, yleensä sitä on jossain finaalissa” – Jokkiskisoissa Partaperän takomon porukalle aina sattuu ja tapahtuu
PPT Racing Teamin väki ajaa kilpaa ja värkkää autoja yhdessä. Laji on imaissut heidät mukaansa Janne Kallion mielestä joskus liiankin syvälle.
Pöydän ympärillä käy naurunremakka, kun Juha Suotula ja Janne Kallio muistelevat Eero Nurkkalan kanssa autourheilu-uransa mieleen painuneimpia tapahtumia. Tuskinpa kuitenkaan ketään heistä nauratti varsinaisella tapahtumahetkellä autonratissa.
– Ajoin kaksi finaalilähtöä Iinatin vanhalla radalla ilma