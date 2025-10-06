Hyvinvointi
Kun Heidi Lapin juoksu tyssäsi, kyse oli alhaisesta ferritiinistä: ”Jaksoin tehdä vain sen, mikä oli pakko”
Raudanpuute voi olla lääkärillekin hankala diagnosoida. Liian nopea taudinmääritys voi jättää varjoonsa muut sairaudet, joissa on samanlaisia oireita kuin alhaisessa ferritiinissä.
Vuoden 2018 syksyllä kannuslainen Heidi Lappi alkoi treenata maratonia varten. Joulun tienoilla hän juoksi harjoituksena puolimaratonin, minkä jälkeen hänen vointinsa romahti.
– Lihakset eivät palautuneet enää tuosta lenkistä, ja syke oli korkealla. En jaksanut tehdä mitään, töissäkin ainoastaan sen,