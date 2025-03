Kotimaa

Kuntavaaleissa merkittävä ehdokaskato – ehdokasmäärä väheni lähes joka kunnassa

Kevään kuntavaaleissa on yhteensä 29 950 ehdokasta, mikä on noin 16 prosenttia vähemmän viime vaaleihin verrattuna.

STT Sanna Nikula, Elias Peltonen Keskipohjanmaa

Alue- ja kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on 13. huhtikuuta. Kuva: Oikeusministeriö

Lähes jokaisessa Suomen kunnassa kuntavaaliehdokkaiden määrä on vähentynyt edellisiin vaaleihin verrattuna. Asia käy ilmi Kuntaliiton kuntavaaliehdokasanalyysistä.

Noin 91 prosentissa Manner-Suomen kunnista eli 265 kunnassa ehdokkaita oli edellisiä vaaleja vähemmän. Vain 24 kunnassa ehdokasmäärä on kasvanut. Kolmessa kunnassa ehdokkaiden määrä säilyi samana.

Manner-Suomen 292 kuntaan valitaan kaikkiaan 8 586 valtuutettua 13. huhtikuuta pidettävissä kuntavaaleissa.

Kaikkiaan kuntavaaliehdokkaiden määrä on laskenut merkittävästi edellisiin vaaleihin verrattuna. Kevään kuntavaaleissa ehdokkaita on 29 950, mikä on lähes 5 700 vähemmän kuin viime kuntavaaleissa. Ehdokasmäärä laski noin 16 prosentilla.

Vuoden 2021 vaaleissa ehdokasmäärä nousi hieman edeltävistä vaaleista, mutta tämän kevään vaaleissa jäädään selkeästi jälkeen myös vuoden 2017 vaalien ehdokasmäärästä.

Viidesosassa kuntia vähintään joka toinen läpi

Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom on hyvin huolestunut ehdokkaiden määrän vähenemisestä.

Noin viidesosassa kuntia vähintään joka toinen ehdokas pääsee läpi, sillä kaikkiaan 63 kunnassa on vähemmän kuin kaksi ehdokasta yhtä valtuustopaikkaa kohti. Viime kuntavaaleissa vuonna 2021 sellaisia kuntia oli 29.

Helsingissä ehdokkaita on 11,6 jokaista valtuustopaikkaa kohden, mutta Pyhärannan ja Merijärven kunnissa vastaava lukema on vain 1,2.

– Jossakin vaiheessa tullaan siihen, riittääkö enää ehdokkaita ja saadaanko vaaleja aikaiseksi, Pekola-Sjöblom sanoo.

Hän sanoo, että nuorten rekrytointi ehdokkaaksi on hankaloitunut.

Nuorisoalan mukaan kokoomuksella, RKP:llä ja vihreillä on suhteessa eniten nuoria ehdokkaita. Näin oli myös vuonna 2021. Yhdistyksen mukaan nuorten kuntavaaliehdokkaiden osuus on pudonnut 20 vuodessa 30 prosenttia.

Kuntaliiton ehdokasanalyysin mukaan 40–49-vuotiaiden osuus ehdokkaista kasvoi ja 50–64-vuotiaiden osuus on samalla tasolla kuin vuonna 2021.

Nuorten ehdokkaiden osuus laski

Kuntaliiton analyysin mukaan kuntavaalien ehdokkaat ovat vaali vaalilta vanhempia, kun taas nuorimman ikäluokan osuus pienenee. Vähintään 65-vuotiaiden osuus ehdokkaista nousi nyt 19 prosenttiin viime kuntavaalien noin 18 prosentista ja alle 30-vuotiaiden osuus putosi vajaaseen 8 prosenttiin viime vaalien 8,5 prosentista.

Ehdokkaiden keski-ikä on noin 51 vuotta. Kolmannes ehdokkaista on 50–64-vuotiaita ja neljännes 40–49-vuotiaita.

Nuorten osuus ehdokkaista on laskenut vuoden 2008 kuntavaaleista lähtien. Nyt 11 kunnassa ei ole yhtään alle 30-vuotiasta ehdokasta, kun viime kuntavaaleissa vuonna 2021 sellaisia kuntia oli neljä.

Ehdokkaiden keski-iässä on suuret kuntakohtaiset vaihtelut Merijärven 43 vuodesta Luhangan 63 vuoteen. Keski-ikä on alle 50 vuotta 67 kunnassa ja yli 55 vuotta 27 kunnassa.