Paikallisuutiset
Kuolindoula katsoo kuolemaa silmiin ja näkee elämän: ”Kuoleman läheisyys riisuu ihmisestä kaiken turhan pois”
Kokkolalainen Paula Pensaari jäi kaipaamaan keskustelua kuolemasta äitinsä kanssa. Menetys herätti hänessä toiveen olla muille tukena elämän päätepisteessä.
Nainen astuu hiljaa ruumisarkkuun. Hän asettuu makaamaan, ristii kätensä, henkäisee syvään, sulkee silmänsä ja antaa luvan sulkea kannen. Kun puinen kansi kolahtaa kiinni, iskee pimeässä ahdistus, ja nainen kopauttaa kanteen sen avaamisen merkiksi.
Tilanne oli osa kokkolalaisen Paula Pensaarin kuolin