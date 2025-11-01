Paikallisuutiset

Kuolindoula katsoo kuolemaa silmiin ja näkee elämän: ”Kuoleman läheisyys riisuu ihmisestä kaiken turhan pois”

Kuolindoulana kokkolalainen Paula Pensaari on läsnä ihmiselle elämän viimeisissä vaiheissa. Kuva: Timo Varila

Kokkolalainen Paula Pensaari jäi kaipaamaan keskustelua kuolemasta äitinsä kanssa. Menetys herätti hänessä toiveen olla muille tukena elämän päätepisteessä.

Pirkko Högkulla Keskipohjanmaa

Nainen astuu hiljaa ruumisarkkuun. Hän asettuu makaamaan, ristii kätensä, henkäisee syvään, sulkee silmänsä ja antaa luvan sulkea kannen. Kun puinen kansi kolahtaa kiinni, iskee pimeässä ahdistus, ja nainen kopauttaa kanteen sen avaamisen merkiksi.

Tilanne oli osa kokkolalaisen Paula Pensaarin kuolin