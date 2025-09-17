Paikallisuutiset
Kuukauden ikäinen vauva pelastui, koska Oulaskankaalla oli päivystys – Kokenutta lääkäriä hirvittää päivystystoiminnan päättyminen
Ambulanssien riittävyys tulee olemaan ongelma, jos päivystystoiminta on vain Oulussa, katsoo lääkäri Herkko Sikkilä. – Jos alueella on kaikki ambulanssit kiinni pitkissä kuljetuksissa, saa Reisjärvellä rauhassa kuolla sydänkohtaukseen, kun sinne ei kukaan ehdi paikalle.
Pitkään Oulaskankaan yhteispäivystyksessä työskennellyt lääkäri Herkko Sikkilä tietää, kuinka suuri tarve alueella on yöpäivystykselle. Sikkilä on yksi kansalaisaloitteen tekijöistä, jotka vaativat perusterveydenhuollon yöpäivystyksen jatkumista Oulaisissa.
Pitkät etäisyydet hoitoon on realiteetti, j