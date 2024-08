Paikallisuutiset

Kuuluiko Kokkolan Halkokarilla laukauksia? – Poliisi on tehnyt kiinniottoja, tilannetta tutkitaan

Jani Kauta Keskipohjanmaa

Kuvituskuva. Kuva: Jukka Lehojärvi

Kokkolan Halkokarin yllä kajahti keskiviikkona iltapäivällä ääni, joka on saattanut olla laukaus. Pohjanmaan poliisista vahvistetaan, että he ovat saaneet mahdollisista laukauksista ilmoituksia, ja että poliisi on tehnyt tapaukseen liittyen kiinniottoja.

Tapausta tutkitaan tällä hetkellä henkeen ja t