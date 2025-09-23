Kotimaa
Kuumille aalloille, unihäiriöille, nivelkivuille ja muille vaihdevuosioireille julkaistiin kansalliset hoitosuositukset – "Vihdoinkin!"
Tuoreen Käypä hoito -suosituksen mukaan hormonihoito on tehokkain keino lievittää haittaavia vaihdevuosioireita. Apua tulisi saada gynekologin lisäksi myös yleis- tai työterveyslääkäriltä.
Naisten vaihdevuosioireiden hoitoon on nyt ensimmäistä kertaa laadittu kansallinen hoitosuositus – voiko sanoa, että vihdoinkin?
– Voi sanoa, että vihdoinkin. Käypä hoito -suosituksia on tehty vuosien varrella paljon, mutta vihdoin on aktivoiduttu vaihdevuosien kanssa, toteaa professori, naistentauti