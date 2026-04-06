Kuun kiertävän Artemis 2 -lennon miehistö kävi kauempana kuin yksikään ihminen aiemmin
Kuun kiertävä Nasan Artemis 2 -lento on rikkonut Apollo 13 -lennon ennätyksen 56 vuoden takaa. Orion-alus ja sen nelihenkinen miehistö kävi maanantai-iltana Suomen aikaa kauempana kuin kukaan aiemmin, yli 400 171 kilometrin päässä Maasta.
Miehistö lentää Kuun ympäri, mutta ei laskeudu Kuuhun. Matkalla on määrä tehdä lukuisia tieteellisiä havaintoja Kuusta.
Artemis 2 -lento lähti Maasta torstain vastaisena yönä Suomen aikaa. Kaikkiaan lennon kestoksi on arvioitu noin kymmenen päivää. Maahan palatessaan Orion-aluksen on tarkoitus laskeutua Tyyneenmereen.
Artemis 2 on ensimmäinen miehitetty kuulento yli 50 vuoteen. Se on ensimmäinen Yhdysvaltojen avaruushallinto Nasan lentojen sarjassa, jonka on määrä huipentua vuoteen 2028 mennessä siihen, että astronautit palaavat Kuun pinnalle. Samalla on tarkoitus tehdä pohjatyötä tuleville, miehitetyille lennoille Marsiin.