Paikallisuutiset

Kymmenet ovat hakeutuneet helteen myötä Soiten päivystykseen, syynä myös liika veden juominen – ”Nyt kannattaa lisätä ruokaan suolaa”

Keski-Pohjanmaan keskussairaalan yhteispäivystyksen ylilääkäri Tomas Björk toivoo, että pidämme huolta vanhoista ja hauraista läheisistämme. Kuva: Jukka Lehojärvi

Mia Tadic Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Helle ei vielä viime viikolla näkynyt Soiten eli Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen päivystyksessä, mutta nyt näkyy. Avun hakijoita on ollut kymmeniä.

– Viime päivien aikana on ollut suurin piirtein kymmenen per päivä niitä, joilla nestehukka tai suolan epätasapaino on myötävaikuttava syy käyntiin, k