Paikallisuutiset
65 vuotta täyttäneet pääsevät nyt yksityislääkärille julkisen hinnalla: ”Eikös se ole hyvä asia”
THL:n tutkimusprofessori Timo Sinervo kertoo THL:n kritisoivan erityisesti sitä, että kokeilu ei kata sairaan- tai terveydenhoitajan työpanosta.
65 vuotta täyttäneiden hoitoon pääsy helpottui syyskuun alusta, jolloin alkoi valtakunnallinen valinnanvapauskokeilu. Sen mukaan yli 65-vuotiaat voivat asioida yksityisellä yleislääkärillä samalla hinnalla kuin julkisessa terveydenhuollossa.
Jos valitsee yksityisen lääkärin vastaanoton, Kela korvaa o