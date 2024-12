Urheilu

Kysyimme, mikä on paras treenibiisi: ”Tulee vähän bilefiilis” – Löydätkö oman suosikkisi soittolistalta?

Vili Ruuska Keskipohjanmaa

SC Rokin kuntokeskuspäällikkö Milla Malmsten on yksi musiikkimakunsa jutussa paljastavista henkilöistä. Kuva: Jukka Lehojärvi

Pumppaava Till’ I collapse, buustia tuova Push it to the limit vai sittenkin legendaarinen Eye of the tiger?

Kun pitää vääntää vielä yksi kyykkytoisto tai juosta vielä kerran mäen päälle, musiikki kirittää ja antaa energiaa. Tuhansien suomalaisten liikuntasuorituksia rytmittää musiikki.

Mutta mitä kuu