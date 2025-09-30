Ihmiset
Lapista Himangalle päätynyt Kaisa Sipovaara tekee koruja poronnahasta – Hyvästä materiaalista on nyt pula
Lappilaisuus ei lähde Kaisa Sipovaarasta, mutta joitain eksoottista on Himangallakin.
Kun Kaisa Sipovaara muutti lukion jälkeen noin 7000 asukkaan Kemijärveltä Rovaniemelle opiskellakseen yliopistossa teollista muotoilua, hän vannoi, ettei koskaan muuttaisi ainakaan Kemijärveä pienemmälle paikkakunnalle.
– Ja sitten löydän itseni Himangalta!
Syynä näin epätodennäköiseen muuttoon oli hi