Lapista Himangalle päätynyt Kaisa Sipovaara tekee koruja poronnahasta – Hyvästä materiaalista on nyt pula

Lappilaisuus ei lähde Kaisa Sipovaarasta, mutta joitain eksoottista on Himangallakin.

Kaisa Sipovaara haluaa koruillaan rikkoa perinteistä mielikuvaa nahkakoruista. Kuva: Pia Räihälä
Kun Kaisa Sipovaara muutti lukion jälkeen noin 7000 asukkaan Kemijärveltä Rovaniemelle opiskellakseen yliopistossa teollista muotoilua, hän vannoi, ettei koskaan muuttaisi ainakaan Kemijärveä pienemmälle paikkakunnalle.

– Ja sitten löydän itseni Himangalta!

Syynä näin epätodennäköiseen muuttoon oli hi

