Kotimaa

Lappilaisyrittäjä vie pieniä turistiryhmiä erämaamökilleen vastaiskuna massaturismille: ”Halusin tuoda esille aidon tarinan, jota ei ole opeteltu”

Mari Palomaa Keskipohjanmaa

Heli Alatalo (oikealla) perusti Soma Adventuresin viime syksynä. Yrityksen tukikohta on erämaamökki reilun puolen tunnin ajomatkan päässä Levin matkailukeskuksesta. Apuna on tällä hetkellä palkallinen harjoittelija Virpi Karhu. Kuva: Mari Palomaa

Matka Leviltä on kestänyt reilu puoli tuntia, mutta maailma tuntuu toiselta. Asumatonta metsätaivalta on riittänyt ennen Lompolon kylää kilometri toisensa perään. Vastaan on tullut kaksi autoa. Ohittaminen on hoidettu niin, että jompikumpi autoista on pysähtynyt.

Mökkipihasta avautuu näkymä järven jä