Kulttuuri
Lapsenlapset tekivät isoisästä sadunkertojan – Martti Elsilän iltasaduista syntyi kirja Kalajoen murteella
Iltasatuja Kalajokivarresta -kirja julkaistaan Kalajoen ensimmäisillä kirjamessuilla.
Eksaktiin tekemiseen tottuneen insinöörinkin sisällä voi asustaa mielikuvituksekas sadunkertoja. Sen todistaa Kalajoelta kotoisin oleva, nuorena miehenä Ouluun asettunut Martti Elsilä (s. -48), jonka kirja Iltasatuja Kalajokivarresta julkaistaan Kalajoen ensimmäisillä kirjamessuilla perjantaina.
