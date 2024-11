Kulttuuri

Lattiassa harjanne ja outoa hajua ‒ Upouudessa Musiikkikeskus Snellmanissa on selvitetty ongelmia

Anni Saari Keskipohjanmaa

Musiikkikeskus Snellmanin Fordell-sali tulee toimimaan jatkossakin myös kaupunginteatterin pienenä näyttämönä. Kuva: Timo Varila

Musiikkikeskus Snellmanin rakentamisen ongelmat nousivat esiin tällä viikolla Kokkolan valtuuston kokouksessa. Aihetta on käsitelty myös yleisönosastokirjoituksissa. Musiikkikeskus on ollut peruskorjauksen ja laajennuksen jälkeen toiminnassa kolmisen kuukautta, ja uusissa tiloissa on koettu muun mua