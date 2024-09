Kokkola-lehti

Lauantaina otetaan voimasta mittaa Kokkolan Urheilutalolla - B.O.T.S. eli Battle of the Strongest järjestetään ensimmästä kertaa

Sini Sulkakoski Keskipohjanmaa

- Sanoisin, että muutamaa huippua lukuunottamatta paikalla kisaamassa ovat Suomen parhaimmat voimailijat, Jouni Kivelä toteaa. Kuva: Sari Kivelä

Battle of the Strongestin järjestävät kokkolalaiset Jouni ja Sari Kivelä. Se mikä erottaa B.O.T.S.:n tavallisesta voimamieskilpailusta on se, että nyt kilpaillaan joukkueina.

– Tämänkaltainen joukkuekisa on ensimmäistä laatuaan, oikeastaan koko maailmassa.

Jokaisessa joukkueessa kilpailee yksi naiskil