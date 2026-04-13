Urheilu
Lauri Hakola ottaa komennon – Mäkihypyssä toimintamalli uudistuu niin, että miehet ja naiset toimivat yhdessä
Antti Kuisma jatkaa yhdistetyn päävalmentajana, mutta keskittyy aiempaa vahvemmin nuorten ryhmään.
Lauri Hakola palaa mäkihypyn päävalmentajaksi. Hakola on vastannut miesten mäkihyppymaajoukkueesta vuosina 2018–2020 ja 2023–2024. Jatkossa hänen vastuullaan on myös naisten maajoukkue.
Antti Kuisma jatkaa yhdistetyn päävalmentajana.
Mäkihypyssä toimintamalli uudistuu niin, että miehet ja naiset toimi