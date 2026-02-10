Urheilu

Lauri Vuorinen selätti alkuvaikeudet ja ylsi olympiasprintissä neljänneksi – "Kyllä se tästä vielä iloksi muuttuu"

Vuorinen sivusi olympiasprintin nelossijalla Joni Mäen suoritusta neljän vuoden takaa.

Neljänneksi sijoittunut Lauri Vuorinen onnitteli hymyssä suin hopeamitalisti Ben Ogdenia. Kuva: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Paavali Pastila Keskipohjanmaa

Lauri Vuorinen on sijoittunut neljänneksi maastohiihdon miesten olympiasprintissä Val di Fiemmessä.

Vuorinen hiihti rankalla olympialadulla nousujohteisen päivän, mutta finaalissa hän ei päässyt kärkikolmikon vauhtiin kamppailemaan mitalista. Vuorinen jäi pronssisijasta noin viisi sekuntia.

– Vähän kaksijakoinen fiilis, mutta kyllä se tästä vielä iloksi muuttuu. Sisimmässäni olen tyytyväinen, Vuorinen kommentoi kisan jälkeen Ylen tv-haastattelussa.

Norjan Johannes Hösflot Kläbo kiri finaalissa kisojen toiseen kultamitaliinsa. Yhdysvaltain Ben Ogden otti hopeaa ja Norjan Oskar Opstad Vike pronssia.

Vuorinen sivuaa neljännellä sijallaan Suomen kaikkien aikojen parasta sijoitusta olympialaisten sprinttihiihdossa. Neljä vuotta sitten Joni Mäki ylsi Pekingin talvikisoissa Vuorisen tavoin neljänneksi.

Vuorinen saavutti viime talvena Trondheimin MM-hiihdoissa sprinttipronssia vapaalla hiihtotavalla. Val di Fiemmessä etenemistapa oli perinteinen, mutta Vuorisen lähtö kisapäivään oli nihkeä. Hän oli karsinnassa vasta 27:s, ja puolivälierästä hän eteni jatkoon niukasti aikavertailun kautta.

Välierässä Vuorinen kiri upeasti Kläbon jälkeen toiselle sijalle.

– Karsinnassa oli vähän suksimurhetta, mutta se selätettiin. Välierä oli niin hyvä ja alkoi tulla pieni fiilis, että mitalista taistellaan tänään. Olen silti tyytyväinen. Tämä oli melkoinen suoritus tähän kohtaan, varsinkin tuollaisella alulla, Vuorinen kertasi.

Muista suomalaismiehistä Emil Liekarin ja Joni Mäen matka päättyi puolivälieriin. Niilo Moilanen jäi karsintaan.

Jasmi Joensuulle sprintti oli iso pettymys. Kuva: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Naisten sprintissä Johanna Matintalon välieräpaikka jäi Suomen kirkkaimmaksi valopilkuksi. Matintalo voitti oman puolivälieränsä, mutta välierässä hän kärsi pito-ongelmista ja jäi kauas kärjestä kuudenneksi.

Jasmi Joensuu pettyi rajusti uransa tärkeimmässä kilpailussa. Hän oli karsinnassa neljäs, mutta puolivälierän kolmas sija ei riittänyt jatkopaikkaan. Ruotsin Jonna Sundling ja Norjan Kristine Stavås Skistad olivat erässä liian kovia paloja.

– Tosi iso pettymys, Joensuu aloitti Ylen tv-haastattelun itku kurkussa.

Joensuu voitti alkuvuodesta Val di Fiemmen radalla Tour de Skin sprinttikisan, joten odotukset olivat korkealla.

– Kaksi parempaa oli lopussa. Toisaalta noudatin taktiikkaa, mutta en saanut ihan samanlaista nousua kuin karsinnassa tai kuukausi sitten. Ei ollut hyvä pitokaan, mutta en usko, että se jäi suksesta kiinni, Joensuu sanoi Ylelle.

Jasmin Kähärä ja Amanda Saari karsiutuivat puolivälierävaiheessa.

Väkivahva Ruotsi putsasi naisten finaalissa pöydän. Linn Svahn jyräsi olympiakultaan ja uransa ensimmäiseen aikuisten arvokisamitaliin. Hallitseva sprinttimestari Sundling jäi hopealle ja Maja Dahlqvist otti pronssia.