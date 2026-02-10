Urheilu

Olli Hiidensalolta tykkiveto – olympianelonen 20 kilometrin normaalikilpailussa

STT Keskipohjanmaa

Olli Hiidensalo sijoittui mainiolla suorituksella neljänneksi olympialaisten ampumahiihdon 20 kilometrin normaalikilpailussa. Suomalainen ampui Anterselvan stadionilla käydyssä kilpailussa puhtaasti ja pudotti kaikki 20 taulua.

Puhdas ammunta kantoi Olli Hiidensalon mitalin tuntumaan neljänneksi. Kuva: Pontus Lundahl/TT/LEHTIKUVA

Kilpailun voiton vei Norjan Johan-Olav Botn. Hopea meni Ranskan Eric Perrotille, ja pronssia sai Norjan Sturla Holm Lägreid. Mitali jäi Hiidensalolta lopulta noin 40 sekunnin päähän.

– Pakko olla helkkarin ylpeä itsestään. Vaikka taas tuli se neljäs sija, eikä siitä näissä kisoissa mitään saa, niin on se helkkarin kova, Hiidensalo hehkutti Ylen haastattelussa.

Hiidensalo kertoi, että viimeisellä kierroksella vauhti tuntui hiipuvan.

– Sain tuohon viimeiselle kilometrille kuitenkin vielä tosi hyvän iskun, Hiidensalo kertasi.

– Onneksi nyt on kuitenkin noin selkeä ero tuohon kolmossijaan, niin ei sillä tavalla harmita. Kolme oli minua parempia tänään.

35-vuotias Hiidensalo sivuaa tiistain suorituksellaan arvokisojen parasta sijoitustaan. Hän oli myös viime vuoden MM-kisojen normaalimatkalla neljäs.

Hiidensalo jäi pohtimaan uransa jatkoa. Häneltä kysyttiin, että mahtuuko miehen uraan vielä arvokisoja.

– En sano, että olisi viimeiset arvokisat. Kyllähän tämä sportti on tällä hetkellä aika hienoa, Hiidensalo sanoi.

Muista suomalaisista Otto Invenius (11:s) ja Tuomas Harjula (15:s) selvisivät yhdellä ohilaukauksella.

Suomen Tero Seppälällä (51:s) ei ammunta sujunut, ja hänelle merkittiin kuusi ohilaukausta.

– Hiihto riittää, ammunta ei. Vaikka mitä tein ampumapaikalla, suoritus meni toiseen ääripäähän, Haapajärven Kiilojen ampumahiihtäjä totesi Ylen tv-haastattelussa.

– Harmittaa. Yritin kaikkeni ja ammuntakelikin oli hyvä. Kolmen valmentajan ja henkisen valmentajan avulla yritin saada ammuntaa sujumaan. Helpompi olisi ehkä ollut kysyä vinkkiä huonekaverilta, kun hän osaa tuon homman, Hiidensalon suoritusta ihastellut Seppälä kertoi.

Seppälän suksi toimi hyvin ja hiihtovauhti oli päivän 13:nneksi nopeinta.

– Harmi, ettei ollut enää lopussa sijoja, joista taistella.

///klo 16.59 juttua muokattu hiihtäjien kommenteilla///