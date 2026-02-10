Kotimaa

Viikonlopuksi ennustettu lumipyry väistääkin Suomen kokonaan

Lenkkeilijä talvisessa maisemassa Kaivopuiston rannassa Helsingissä. Kuva: Heikki Saukkomaa

STT Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tulevaksi viikonlopuksi ennustettu lumisade onkin väistämässä Suomen kokonaan, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Sorsa. Varsinkin etelään odotettiin kovaa lumipyryä, mutta Suomen yllä vaikuttava korkeapaine onkin odotettua vahvempi.

– Aikaisemmissa ennusteissa näytti, että perjantain ja lauantain aikana etelän suunnalta saapuva matalapaine toisi paljon lumisateita eteläiseen ja keskiseen Suomeen. Se on aika reippaasti siirtynyt kaakkoon päin, Sorsa sanoo.

– Ihan kaakossa voi lauantaina jotain tulla, mutta hyvin mahdollista, että ei, hän lisää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lumisateiden mukana tuleva lauhempi sää jää myös haaveeksi. Näillä näkymin sää kylmenee etelässäkin viikonloppua kohti mentäessä. Ilmatieteen laitos tiedotti viikonlopun huonon ajokelin varoitusten vaihtuneen pakkasvaroituksiksi.

Keskiviikko ja torstai ovat etelässä vielä muuta maata lauhempia, mutta perjantain vastaisena yönä asteet voivat laskea etelää myöden 20 pakkasasteeseen. Keskiviikkona ja torstaina eteläisessä Suomessa on 5–10 pakkasastetta, kun taas muualla maassa on liikutaan 10–20 asteen välillä.

Vaikka viikonlopun lumisateet kiertävät Suomen, on keskiviikoksi odotettavissa maan etelä- ja keskiosissa heikohkoa lumisadetta.

Perjantaina ollaan etelässäkin päiväsaikaan lähellä 15 pakkasasteen lukemia. Pakkassää jatkuu melko muuttumattomana läpi viikonlopun.