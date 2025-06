Paikallisuutiset

Lehmät pääsivät vapaaksi Kasitielle

Kuva: Jukka Lehojärvi

Camilla Uçan Keskipohjanmaa

Juhannusliikenne hidastuu, sillä lehmiä on päässyt vapaaksi Kasitielle Pedersöressä. Tarkempi paikka on Pännäisen liittymä Kovjoen suuntaan. Vaikutusalue on hieman yli neljä kilometria.