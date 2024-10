Paikallisuutiset

Lestijärvellä odotetaan vesi kielellä tuulivoimatuloja: ”Olen luvannut, että 15 voimalaa kytketään verkkoon ennen joulua” – Katso kuvat pienen kunnan valtavasta hankkeesta

Lestijärven tuulipuistossa on jo 20 myllyä täydessä korkeudessaan. Napakorkeus on 155 metriä ja kokonaiskorkeus 240 metriä. Kuva: Jukka Lehojärvi

Vierailimme Lestijärven tuulivoimapuistoalueella. Kuvatkin kertovat, kuinka ison mittaluokan puistosta on kyse.

Lestijärven tuulivoimapuisto on valmistuessaan Suomen suurin maatuulivoima-alue. Syksyn aikana myllyjä on ilmestynyt täysmittaisina Lestijärven takamaille.

– Tällä viikolla on 20 voimalaa on jo täysin pystyssä. Kaikki 69 voimalaa on jo alkupystytetty. Kosolankankaalle ja Hittisennevalle on jo suurin