Paikallisuutiset

Kolmen henkilöauton kolari on sulkenut tien Pedersöressä – Yksi loukkaantunut vakavasti

Jani Kauta Keskipohjanmaa

Kuva: Elina Saarikoski

Tiellä 68 on sattunut liikenneonnettomuus, jonka johdosta tie on tällä hetkellä suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikalla on pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Onnettomuus sattui Ytteressen ja Edsevön välisellä tieosuudella. Tie on suljettu toistaiseksi.

Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.

